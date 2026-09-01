[Théâtre] Molière sa mère Espace Guy de Maupassant Offranville

Informations pratiques

Offranville

[Théâtre] Molière sa mère

Espace Guy de Maupassant / rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-28 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-28

Une fois par mois, le Comédie Scène d’Offranville propose du théâtre pour pour célébrer le spectacle vivant et rire ensemble.

L’histoire de la pièce du jour :

Omar décroche l’audition de sa vie : Clitandre, dans Les Femmes Savantes au cinéma. Condition obligatoire : venir avec Armande et Henriette. Il n’a personne. Alors il embarque ses deux meilleurs potes, Hocine – grande gueule au cœur tendre – et Kélian – stand-upper naïf, en les rebaptisant Armand et Henri.

Alexandrins massacrés, perruques qui volent, talons qui coincent et amitié qui explose.

Cette comédie n’est ni une biographie, ni du Molière poussiéreux. C’est une création ultra-moderne qui pique au maître ses armes fatales – le travestissement, le quiproquo, la satire des vanités du métier – pour raconter nos galères d’aujourd’hui.

L’histoire de trois potes qui refusent d’attendre leur chance et décident de l’arracher. .

Espace Guy de Maupassant / rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 11 51 96 cinetheactgestion@gmail.com

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English : [Théâtre] Molière sa mère

L’événement [Théâtre] Molière sa mère Offranville a été mis à jour le 2026-09-04 par Seine-Maritime Attractivité