Théâtre Moman ! Pourquoi les méchants sont méchants ? Saumur

Théâtre Moman ! Pourquoi les méchants sont méchants ? Saumur jeudi 16 octobre 2025.

Théâtre Moman ! Pourquoi les méchants sont méchants ?

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 21:40:00

Date(s) :

2025-10-16

La pièce poignante et si drôle en même temps, Moman, pourquoi les méchants sont méchants de Jean-Claude Grumberg ouvre le festival Rendez-vous Contes !

C’est la vie qui va entre une mère et son fils, c’est l’enfance sans père, c’est une histoire pleine de fantômes, c’est un théâtre pour de grands enfants qui aiment leur mère. C’est une pièce sur le courage, la résistance à l’adversité. Et ça crie, ça pleure, ça chante, entre rêve et réalité, entre humour et gravité, pour le meilleur de l’humanité, entre tendresse et brutalité.

Que devons-nous à nos mères dans ce que nous sommes devenus ? Le spectacle, avec la mise en scène et scénographie de Noémie Pierre, devient un hymne magnifique à l’amour filial.

Hervé Pierre a été récompensé du Prix du meilleur comédien 2024 décerné par le Syndicat de la critique dramatique pour son interprétation de Moman!

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 octobre 2025 de 20h30 à 21h40. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Jean-Claude Grumberg’s poignant yet funny play Moman, pourquoi les méchants sont méchants opens the Rendez-vous Contes festival!

German :

Das ergreifende und gleichzeitig so lustige Stück Moman, Pourquoi les méchants sont méchants von Jean-Claude Grumberg eröffnet das Festival Rendez-vous Contes?

Italiano :

La commedia struggente e divertente di Jean-Claude Grumberg Moman, pourquoi les méchants sont méchants apre il festival Rendez-vous Contes!

Espanol :

La conmovedora y divertida obra de Jean-Claude Grumberg Moman, pourquoi les méchants sont méchants inaugura el festival Rendez-vous Contes

