Théâtre Mon Boomer- Compagnie Le Temps qui Pique Le Cabas Luc-en-Diois

Théâtre Mon Boomer- Compagnie Le Temps qui Pique
Le Cabas 234 faubourg Saint Laurent Luc-en-Diois Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
5 € pour les moins de 18 ans
Début : 2025-08-28 20:30:00
fin : 2025-08-28 21:45:00
Date(s) :
2025-08-28
De splendeurs en décadences, aujourd’hui, le fils de Daniel, s’interroge avec malice sur les héritages, parfois empoisonnés, que lui lègue son “boomer” de père, et avec lui, toute une génération. Par Romain Noury. Humour et talent. Durée 1h. Buvette.
Le Cabas 234 faubourg Saint Laurent Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 87 37 reynaudiel@yahoo.com
English :
From splendor to decadence, today Daniel?s son mischievously ponders the sometimes poisonous legacies bequeathed to him by his ?boomer? father, and with him an entire generation. By Romain Noury. Humor and talent. Running time: 1 hr. Refreshment bar.
German :
Der Sohn von Daniel, der von Glanz und Verfall geprägt war, stellt sich heute die Frage nach dem manchmal vergifteten Erbe, das ihm sein « Boomer » von Vater und mit ihm eine ganze Generation hinterlassen hat. Von Romain Noury. Humor und Talent. Dauer: 1 Stunde. Getränke.
Italiano :
Dallo splendore alla decadenza, oggi il figlio di Daniel si interroga maliziosamente sull’eredità, a volte velenosa, lasciatagli dal padre « boomer » e con lui da un’intera generazione. Di Romain Noury. Umorismo e talento. Durata: 1 ora. Bar per il rinfresco.
Espanol :
Del esplendor a la decadencia, el hijo de Daniel se pregunta hoy con picardía por las herencias, a veces venenosas, que le legó su padre « boomer », y con él toda una generación. Por Romain Noury. Humor y talento. Duración: 1 hora. Bar.
