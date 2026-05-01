Théâtre Mon Coloc’ est un senior CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Théâtre Mon Coloc’ est un senior

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Mon coloc’ est un senior ou les bienfaits de partager son logement avec un jeune! Pièce de Cyril Bacalerie et Pierre de Nodrest.

Débat sur le bien vieillir à domicile après la représentation. Participation libre. Renseignements et réservation: 0769153381 www.maillages.org

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 15 33 81

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English :

Mon coloc’ est un senior or the benefits of sharing your home with a young person! Play by Cyril Bacalerie and Pierre de Nodrest.

Debate on ageing well at home after the show. Free admission. Information and booking: 0769153381 www.maillages.org

L’événement Théâtre Mon Coloc’ est un senior Cauterets a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Cauterets|CDT65