Théâtre Mon Coloc’ est un senior CAUTERETS Cauterets
Théâtre Mon Coloc’ est un senior CAUTERETS Cauterets mercredi 20 mai 2026.
Cauterets
Théâtre Mon Coloc’ est un senior
CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Mon coloc’ est un senior ou les bienfaits de partager son logement avec un jeune! Pièce de Cyril Bacalerie et Pierre de Nodrest.
Débat sur le bien vieillir à domicile après la représentation. Participation libre. Renseignements et réservation: 0769153381 www.maillages.org
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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 15 33 81
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English :
Mon coloc’ est un senior or the benefits of sharing your home with a young person! Play by Cyril Bacalerie and Pierre de Nodrest.
Debate on ageing well at home after the show. Free admission. Information and booking: 0769153381 www.maillages.org
L’événement Théâtre Mon Coloc’ est un senior Cauterets a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Cauterets|CDT65
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