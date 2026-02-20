Théâtre Mon Colocataire est une Garce Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Théâtre Mon Colocataire est une Garce

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Théâtre Mon Colocataire est une Garce

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf et timide. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.

Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante, où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.

Auteur Fabrice Blind et Michel Delgado

Distribution Charlène Broucxau et Terry Cometti

Gratuit (sur présentation d’un justificatif -6 mois) mineurs, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, séniors

Billetterie en mairie de Blénod (sauf samedi matin) paiement par chèque ou espèces pas de CBTout public

5 .

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

English :

Theater ? My Roommate’s a Bitch

Nadège is pretty and manipulative. Hubert is naive and shy. She wakes up this old man with a zest of seduction and a good dose of humor.

Together, they bring you a modern, scathing story with memorable one-liners in an irresistible face-off.

Author: Fabrice Blind and Michel Delgado

Cast: Charlène Broucxau and Terry Cometti

Free admission (upon presentation of proof of age -6 months): minors, students, minimum income beneficiaries, jobseekers, disabled persons, seniors

Tickets at Blénod town hall (except Saturday mornings): payment by cheque or cash ? no credit cards

