Théâtre- Mon colocataire est une garce Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Théâtre- Mon colocataire est une garce

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

La complicité des 2 comédiens rend ce moment vraiment agréable et hilarant !

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et à la libido d’une laitue.

Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.

Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.

Auteur Fabrice Blind et Michel Delgado

Distribution Charlène Broucxau Terry COMETTI

Gratuit (sur présentation d’un justificatif de 6 mois) Mineurs, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, seniors

Billetterie en Mairie de Blénod-les-PAM (sauf samedi matin) paiement par chèque de préférence ou en espèces (pas de carte bleue)Adultes

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00 evenement@blenod.fr

English :

The complicity of the 2 actors makes this a really enjoyable and hilarious moment!

Nadège is pretty and manipulative. Hubert is naive, shy and has the libido of a lettuce.

She wakes up this old man’s day-to-day life with a zest of seduction and a good dose of humor.

Together, they bring you a modern, caustic story with memorable one-liners in an irresistible face-off.

Author: Fabrice Blind and Michel Delgado

Cast: Charlène Broucxau Terry COMETTI

Free admission (upon presentation of proof of age less than 6 months) Minors, students, recipients of minimum social benefits, jobseekers, disabled persons, senior citizens

Tickets at Blénod-les-PAM Town Hall (except Saturday mornings): payment by cheque or cash (no credit cards)

