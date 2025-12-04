Théâtre Mon colocataire est une garce L’Appart café Bourg-lès-Valence

Théâtre Mon colocataire est une garce

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

2025-12-04

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et à la libido d’une laitue. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Nadège is pretty and manipulative. Hubert is naive, shy and has the libido of a lettuce. She wakes up this old boy with a pinch of sex, a zest of seduction and a good dose of humor.

German :

Nadège ist hübsch und manipulativ. Hubert ist naiv, schüchtern und hat die Libido eines Kopfsalats. Sie weckt den Alltag dieses alten Jungen mit einer Prise Sex, einem Schuss Verführung und einer guten Portion Humor.

Italiano :

Nadège è bella e manipolatrice. Hubert è ingenuo, timido e ha la libido di una lattuga. Lei risveglia questo vecchio con un pizzico di sesso, una scorza di seduzione e una buona dose di umorismo.

Espanol :

Nadège es guapa y manipuladora. Hubert es ingenuo, tímido y tiene la libido de una lechuga. Ella despierta a este viejo con una pizca de sexo, una pizca de seducción y una buena dosis de humor.

