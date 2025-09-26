Théâtre « Mon double Emoi » Anglars-Juillac

Spectacle de sortie de résidence de la Cie Chipotola.

« Peut-on s’aimer de nos jours dans un monde où la solitude fait rage et où nous tentons de combler notre manque d’amour propre par des artifices sociétaux. Travail, relations, loisirs, drogues, sexe, alcool, argent, matérialisme… des palliatifs ou dérivés nous détournant souvent de notre réelle condition un manque profond d’amour.

Dans ce spectacle la solitude du personnage est en partie due à sa consommation excessive de sédentarité, de malbouffe, de ses mauvais choix de vie et d’habitudes qui ont fait de lui ce qu’il est.

C’est surtout un manque profond d’amour propre qui l’a constitué.

Celui-ci se retrouve à un moment de sa vie où il devra choisir de rester dans le confort de son chemin tout tracé, le tuant à petit pas ou changer pour une voie inconnue et terrifiante en acceptant d’en découvrir les sentiers sinueux menant à l’autre rive…

Un personnage, un jeune homme obèse et mal dans sa peau veut se suicider. Cela ne convient pas à sa petite voix intérieure qui elle a un autre projet Vivre !

Sur le plateau un comédien obèse las de son existence dialogue avec son double, sa pensée intérieure. L’un représentant le corps et l’autre l’esprit, la petite voix celle qui nous guide au travers de notre existence. Quand le corps veut en finir, l’esprit est il d’accord ?

L’esprit ne serait il pas lui-même le bourreau de sa propre enveloppe charnelle !?

Mais si le corps meurt qu’adviendra t-il de son double ? .

