Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig Marquay

Théâtre Mon fils

Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig Marquay samedi 22 novembre 2025.

Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig

Salle des fêtes Marquay Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Ozar Citoyens propose une soirée théâtre avec Gabrielle Ahuir et Christine D’Aloise.   .

Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 05 13 

English : Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig

German : Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig

Italiano :

Espanol : Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig

L’événement Théâtre Mon fils, Bruce et moi, d’après Thomas Gunzig Marquay a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir