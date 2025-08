Théâtre « Mon Frère, ma princesse » au Tympan Goujounac

Théâtre « Mon Frère, ma princesse » au Tympan Goujounac dimanche 3 août 2025.

Café associatif le Tympan Goujounac Lot

2025-08-03 20:00:00

2025-08-03

Le café associatif le Tympan vous convie à une représentation théâtrale « Mon frère, ma princesse » de Catherine Zambou par la Troupuscule des Poules Rouges

« Être enfant ça déboussole la tête, ça crisse le monde, tout est trop grand, trop loin, trop droit, trop dur, trop chiant.

Soit on rentre dans la petite boite, on se tasse comme la pâte sel, soit on déborde.

Alyan, il déborde, il veut être une princesse, une fée, une maman. Nina, elle déborde. Dilo déborde et Ben aussi. Parce qu’y en a marre des filles des garçons des parents qui comprennent pas qui comprennent rien. C’est ça qu’on veut jouer, le raz de marée des enfants, les éclaboussures dans vos têtes d’adultes. Alors voilà, Mon frère ma princesse, de Catherine Zambon. »

La pièce est présentée par la Troupuscule des Poules Rouges, un groupe amateur de jeunes théatreux fringants.

Cette année est la troisième durant laquelle ils se retrouvent afin de monter un spectacle pour vos yeux grands ouverts.

La Troupuscule des Poules Rouges va du simple au double avec ses comédien.ne.s âgé.e.s de 9 à 18 ans (presque 19). Iels sont lié.e.s par les mots, les histoires, les desserts à la vanille et le goût de l’amitié et du théâtre.

Depuis 3 ans, iels passent chaque été une semaine intensive de résidence créative pour monter des spectacles drôles et engagés sur des thèmes chers à leurs cœurs. .

Café associatif le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

English :

The café associatif le Tympan invites you to a theatrical performance of Catherine Zambou’s « Mon frère, ma princesse » by the Troupuscule des Poules Rouges

German :

Das Café associatif le Tympan lädt Sie zu einer Theateraufführung « Mon frère, ma princesse » von Catherine Zambou durch die Troupuscule des Poules Rouges ein

Italiano :

Il caffè associato le Tympan vi invita alla rappresentazione teatrale di « Mon frère, ma princesse » di Catherine Zambou, presentata dal Troupuscule des Poules Rouges

Espanol :

El café asociativo le Tympan le invita a una representación teatral de « Mon frère, ma princesse » de Catherine Zambou, presentada por el Troupuscule des Poules Rouges

