Théâtre Mon jour de chance Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Théâtre Mon jour de chance

Mardi 19 mai 2026 à partir de 20h.

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 19h.

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 20h.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

Si la vie se (re)jouait sur un coup de dé ? Dans cette comédie, Guillaume de Tonquédec troque son existence contre un 6. Une chance ? Pas sûr.

Alea jacta est ! Les dés sont à nouveau jetés pour Sébastien. Il y a vingt ans, il avait tiré un 4 et était sorti avec Valérie. Franck avait fait un 6 et avait choisi Marie-Noëlle. Depuis, chaque couple a fait son chemin avec plus ou moins de bonheur. Nostalgique de ce qui aurait pu être, Sébastien décide de relancer le dé. Le 6 sort et le plonge dans un monde parallèle où il assiste, en spectateur, à sa vie… avec Marie-Noëlle. Mise en scène par José Paul, la pièce virevolte entre présent et conditionnel, portée par Guillaume de Tonquédec, irrésistible. Si la chance ne lui sourit pas, elle nous fait bien rire ! .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

What if life was (re)played on a roll of the dice? In this comedy, Guillaume de Tonquédec trades his life for a 6. A chance? We’re not sure.

L’événement Théâtre Mon jour de chance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence