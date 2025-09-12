Théâtre Mon jour de chance Chartres

Théâtre Mon jour de chance Chartres samedi 28 mars 2026.

Théâtre Mon jour de chance

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – 46 EUR

38

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28

Patrick Haudecoeur et Gérard Sibleyras signent une comédie ingénieuse où Guillaume de Tonquédec brille en Sébastien, replongé dans ses souvenirs d’enfance et dans un lancer de dé décisif qu’il rêve de rejouer…

À travers ce scénario, la pièce explore avec humour le hasard, le libre arbitre et les regrets. Les dialogues fins et les rebondissements savamment orchestrés offrent un spectacle pétillant, qui fait réfléchir sur nos choix tout en laissant le sourire aux lèvres. De Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras. Deux nominations aux Molières 2025 meilleure comédie et meilleur comédien pour Guillaume de Tonquédec. Tout public à partir de 10 ans. 38 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Patrick Haudecoeur and Gérard Sibleyras create an ingenious comedy in which Guillaume de Tonquédec shines as Sébastien, immersed in childhood memories and a decisive throw of the dice that he dreams of replaying…

German :

Patrick Haudecoeur und Gérard Sibleyras haben eine einfallsreiche Komödie geschrieben, in der Guillaume de Tonquédec als Sébastien brilliert, der in Kindheitserinnerungen schwelgt und von einem entscheidenden Würfelwurf träumt, den er wiederholen möchte…

Italiano :

Patrick Haudecoeur e Gérard Sibleyras hanno scritto una commedia ingegnosa in cui Guillaume de Tonquédec brilla nei panni di Sébastien, immerso nei suoi ricordi d’infanzia e in un decisivo lancio di dadi che sogna di rigiocare…

Espanol :

Patrick Haudecoeur y Gérard Sibleyras han escrito una ingeniosa comedia en la que Guillaume de Tonquédec brilla como Sébastien, inmerso en sus recuerdos de infancia y en una decisiva tirada de dados que sueña con repetir…

