Théâtre Mon jour de chance Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Théâtre Mon jour de chance

Samedi 14 février 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Enfants, Sébastien et ses amis avaient l’habitude de jouer leurs vies au dé. Ils prenaient toutes leurs décisions en fonction du chiffre qui sortait. Aujourd’hui adultes, ils se retrouvent pour un week-end, et Sébastien nostalgique lance à nouveau le dé…

Alea jacta est ! Si la vie se (re)jouait sur un coup de dé ?

Il y a vingt ans, Sébastien avait tiré au dé un 4 et était sorti avec Valérie. Franck avait fait un 6 et avait choisi Marie-Noëlle. Depuis, chaque couple a fait son chemin avec plus ou moins de bonheur.



Aujourd’hui adultes, ils se retrouvent pour un week-end dans une grande propriété cossue et évoquent leurs souvenirs. Sébastien est convaincu que s’il avait fait un six au lieu d’un quatre, sa vie aurait pu être différente.



Regrettant ce qui aurait pu être, il décide de relancer le dé. Le 6 sort (Une chance ? Pas sûr.) et le plonge dans un monde parallèle où il assiste, en spectateur, à sa vie…

Et si la partie recommençait ?…



Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

Mise en scène José Paul

Avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline Maillard



Deux nominations aux Molières 2025 meilleure comédie, meilleur comédien. .

+33 4 42 10 14 50

English :

As children, Sébastien and his friends used to play dice with their lives. They made all their decisions according to the number that came up. Today, as adults, they get together for a weekend, and a nostalgic Sébastien throws the dice again?

German :

Als Kinder hatten Sebastian und seine Freunde die Angewohnheit, ihr Leben mit Würfeln zu spielen. Sie trafen alle ihre Entscheidungen auf der Grundlage der gezogenen Zahl. Als Erwachsene treffen sie sich für ein Wochenende und Sebastian würfelt wieder

Italiano :

Da bambini, Sébastien e i suoi amici giocavano a dadi con la loro vita. Prendevano tutte le decisioni in base al numero che usciva. Ora che sono cresciuti, si riuniscono per un fine settimana e Sébastien lancia di nuovo i dadi?

Espanol :

De niños, Sébastien y sus amigos jugaban a los dados con sus vidas. Tomaban todas sus decisiones en función del número que salía. Ya adultos, se reúnen un fin de semana y Sébastien vuelve a tirar los dados..

