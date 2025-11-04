Théâtre Mon jour de chance La Maison Nevers

Théâtre Mon jour de chance

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

Sébastien passe un week-end avec ses amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort choisir pour eux, et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Il est convaincu d’avoir laissé filer Marie-Noëlle, une jeune femme séduisante, aujourd’hui mariée à son meilleur ami. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle… Dans un accès de rage, il lance à nouveau le dé et revit cette fameuse scène. Le temps s’emballe, les cartes sont redistribuées, les relations changent et les dynamiques s’inversent. Chaque lancé de dé rend les situations de plus en plus abracadabrantesques et hilarantes !

Entouré de quatre comédiens tous aussi talentueux les uns que les autres, Guillaume de Tonquédec (connu notamment pour la série Fais pas ci, fais pas ça) est magistral en dindon d’une farce qui n’en finit plus. Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras s’amusent à plonger leur héros dans une boucle temporelle délirante où tout se rejoue, mais jamais de la même façon.

Une comédie originale où l’absurde flirte avec la finesse, et où l’on apprend que parfois, il faut plusieurs essais pour comprendre que le bonheur peut être là, sous nos yeux, depuis le début.

Rendez vous samedi 31 janvier à 20h à La Maison à Nevers .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

