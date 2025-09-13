Théâtre Mon père est un gnou Dombasle-en-Argonne
Théâtre Mon père est un gnou Dombasle-en-Argonne samedi 13 septembre 2025.
Dombasle-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Samedi 2025-09-13 14:00:00
2025-09-13
Drôle de titre pour une drôle d’histoire… Avec Mon père est un gnou, Hélène Géhin nous propose une pièce de théâtre originale pour tous les publics à partir de 9 ans. Réservation conseillée.Tout public
Dombasle-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 21 14 74 10 mamaille.cie@gmail.com
English :
A strange title for a strange story? With Mon père est un gnou, Hélène Géhin presents an original play for audiences aged 9 and over. Reservations recommended.
German :
Ein komischer Titel für eine komische Geschichte? Hélène Géhin hat mit Mon père est un gnou ein originelles Theaterstück für alle ab 9 Jahren geschrieben. Reservierung empfohlen.
Italiano :
Uno strano titolo per una strana storia? Con Mon père est un gnou, Hélène Géhin presenta una pièce originale per un pubblico dai 9 anni in su. Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
¿Un título extraño para una historia extraña? Con Mon père est un gnou, Hélène Géhin presenta una obra original para un público a partir de 9 años. Se recomienda reservar.
