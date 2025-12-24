Théâtre, salle communale Monassut-Audiracq

Théâtre

La compagnie Vice Versa présente Une heure de tranquillité , une pièce de théâtre de Florian Zeller.

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il projette d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement ! Sa femme voudrait lui parler, son fils débarque à l’improviste, son voisin frappe à la porte… Même sa maîtresse voudrait faire le point avec lui… Manipulateur, menteur, arracheur de dents, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.

Buvette et vente de crêpes sur place.

Places limitées. .

