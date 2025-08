Théâtre Mondial de l’Impro Place de l’Hôtel de Ville Le Havre

Place de l’Hôtel de Ville Petit Théâtre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Dernier acte des Improbables une troupe internationale d’artistes livre un grand final d’improvisation sur scène.

Le point culminant de la saison des Improbables, où comédiens, musiciens et plasticiens venus du Québec, de Suisse, d’Italie, de Belgique et de France se réunissent pour former une équipe artistique aux formes d’expression variées.

Ensemble, ils créent une véritable troupe éphémère autour des Improbables pour vous proposer des soirées de créations éphémères et déjantées.

Réservation obligatoire .

Place de l’Hôtel de Ville Petit Théâtre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

