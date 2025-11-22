[THÉÂTRE] MONOLOGUE D’UN CHIEN BIEN COIFFÉ Petit-Caux

[THÉÂTRE] MONOLOGUE D’UN CHIEN BIEN COIFFÉ Petit-Caux samedi 22 novembre 2025.

Salle de Greny Petit-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 15:30:00

2025-11-22

Un spectacle drôle et tendre… qui a du chien !

Il partage notre quotidien, mange avec nous (mais pas à table), voit tout, n’en dit rien c’est le chien. Dans un salon de toilettage, Monsieur Monchien, vieux compagnon à quatre pattes, se fait une beauté. Entre deux coups de brosse, il se confie aux coiffeuses souvenirs tendres, joies simples, peines discrètes… Avec humour et délicatesse, il raconte la vie qui passe.

Ce Monologue d’un chien bien coiffé explore la vieillesse avec légèreté, tendresse et malice un petit bijou de théâtre.

Spectacle accessible .

Salle de Greny Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

