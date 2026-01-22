Théâtre Monsieur Albert Yzeures-sur-Creuse
Théâtre Monsieur Albert Yzeures-sur-Creuse dimanche 8 février 2026.
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08 14:15:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Comédie tout public de Michel Verdot interprétée par la troupe de théâtre de Sèvres Anxaumont, Sèvres en scène . Buvettes et gâteaux en vente sur place.
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 23 85 99 marylise.perivier@gmail.com
English :
Comedy for all audiences by Michel Verdot, performed by the Sèvres Anxaumont theater troupe, Sèvres en scène. Refreshments and cakes for sale on site.
