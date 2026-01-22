Théâtre Monsieur Albert Yzeures-sur-Creuse

Théâtre Monsieur Albert

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Comédie tout public de Michel Verdot interprétée par la troupe de théâtre de Sèvres Anxaumont, Sèvres en scène . Buvettes et gâteaux en vente sur place.

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 23 85 99 marylise.perivier@gmail.com

English :

Comedy for all audiences by Michel Verdot, performed by the Sèvres Anxaumont theater troupe, Sèvres en scène. Refreshments and cakes for sale on site.

