Informations pratiques

Deauville

Théâtre : « Monsieur chasse ! »

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 21:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Entre situations absurdes, quiproquos et dialogues irrésistibles, « Les Braqueuses » est une comédie pétillante et pleine de rebondissements, où trois femmes décident que le meilleur moyen de tourner la page, c’est de la réécrire…

C’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau dans ce vaudeville décapant, qui avec peu de personnages crée un maximum de situations burlesques et désopilantes.

Profitant du départ de son ami Duchotel pour une partie de chasse, Moricet courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver… Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse Latour : au 40 rue d’Athènes…

« Monsieur chasse ! », c’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même. On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications « d’ingénieur du rire » et « d’horloger de génie ».

Une pièce de Georges Feydeau

Adaptation : Arnaud Cermolacce et Anthony Marty

Mise en scène : Anthony Marty

Avec : Jean-Pierre Castaldi, Michel Guidoni, Lydie Muller, Claire Conty, Xavier Viton, Didier Claveau .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Théâtre : « Monsieur chasse ! »

With its absurd situations, misunderstandings and irresistible dialogue, *Les Braqueuses* is a sparkling comedy full of twists and turns, in which three women decide that the best way to turn the page is to rewrite it…

L’événement Théâtre : « Monsieur chasse ! » Deauville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT SPL Deauville