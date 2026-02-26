Théâtre Monsieur chasse L’Arcadie Centre Culturel Ploudalmézeau

Théâtre Monsieur chasse

L’Arcadie Centre Culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

2026-05-10

Profitant du départ de son ami DUCHOTEL pour une partie de chasse, MORICET courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver… Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse LATOUR Au 40 rue d’Athènes…

Monsieur chasse ! C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même. On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications d’ingénieur du rire et d’horloger de génie .

Pièce de Georges FEYDEAU Adaptation d’Arnaud CERMOLACCE et Anthony MARTY Mise en scène par Anthony MARTY

Avec Jean-Pierre CASTALDI, Olivier LEJEUNE, Lydie MULLER, Claire CONTY, Xavier VITON, Didier CLAVEAU .

