Théâtre Monsieur chasse L’Arcadie Centre Culturel Ploudalmézeau

L’Arcadie Centre Culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
2026-05-10
Profitant du départ de son ami DUCHOTEL pour une partie de chasse, MORICET courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver… Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse LATOUR Au 40 rue d’Athènes…
Monsieur chasse ! C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même. On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications d’ingénieur du rire et d’horloger de génie .
Pièce de Georges FEYDEAU Adaptation d’Arnaud CERMOLACCE et Anthony MARTY Mise en scène par Anthony MARTY
Avec Jean-Pierre CASTALDI, Olivier LEJEUNE, Lydie MULLER, Claire CONTY, Xavier VITON, Didier CLAVEAU .
L’Arcadie Centre Culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38
