Théâtre Monsieur Chasse Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Théâtre Monsieur Chasse

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Monsieur Chasse avec Olivier LEJEUNE et Jean-Pierre CASTALDI, mise en scène Anthony MARTY Saison Culturelle à l’Espace Montrichard

Cette pièce est à interpréter à double-sens. Bien que nous assistions à une partie de chasse, ne vous laissez pas prendre par le sens premier du mot.

Profitant du départ de son ami DUCHOTEL pour une partie de chasse, Moricet courtise sa femme Léontine. Bien que réticente au début, celle-ci finit par découvrir qu’elle-même est trompée.

C’est sous le toit de la comtesse LATOUR que tous nos personnages vont se retrouver pour une partie de chasse à la vérité.Tout public

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

English :

« Monsieur Chasse » with Olivier LEJEUNE and Jean-Pierre CASTALDI, directed by Anthony MARTY ? Cultural Season at Espace Montrichard

This play is a double entendre. Although we’re witnessing a hunting party, don’t be taken in by the primary meaning of the word.

Taking advantage of his friend DUCHOTEL’s departure for a hunting trip, Moricet courts his wife Léontine. Although reluctant at first, she eventually discovers that she herself has been deceived.

It’s under the roof of the Comtesse LATOUR that all our characters come together for a hunt for the truth.

German :

« Monsieur Chasse » mit Olivier LEJEUNE und Jean-Pierre CASTALDI, Regie Anthony MARTY ? Kultursaison im Espace Montrichard

Dieses Stück ist in zwei Richtungen zu interpretieren. Obwohl wir einer Jagdpartie beiwohnen, sollten Sie sich nicht von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes vereinnahmen lassen.

Moricet nutzt die Gelegenheit, dass sein Freund DUCHOTEL zu einem Jagdausflug aufbricht, und umwirbt dessen Frau Léontine. Obwohl sie anfangs zurückhaltend ist, muss sie schließlich feststellen, dass sie selbst betrogen wird.

Unter dem Dach der Gräfin LATOUR treffen sich alle unsere Charaktere zu einem Jagdausflug nach der Wahrheit.

Italiano :

« Monsieur Chasse » con Olivier LEJEUNE e Jean-Pierre CASTALDI, regia di Anthony MARTY ? Stagione culturale all’Espace Montrichard

Questo spettacolo ha due significati. Anche se assistiamo a una battuta di caccia, non lasciatevi ingannare dal significato originale della parola.

Approfittando della partenza dell’amico DUCHOTEL per una battuta di caccia, Moricet corteggia la moglie Léontine. Sebbene all’inizio sia riluttante, alla fine scopre di essere stata ingannata.

È sotto il tetto della contessa LATOUR che tutti i personaggi si riuniscono per una caccia alla verità.

Espanol :

« Monsieur Chasse » con Olivier LEJEUNE y Jean-Pierre CASTALDI, dirigido por Anthony MARTY ? Temporada cultural en el Espace Montrichard

Esta obra tiene dos significados. Aunque estemos asistiendo a una partida de caza, no hay que dejarse engañar por el significado original de la palabra.

Aprovechando que su amigo DUCHOTEL se marcha de caza, Moricet corteja a su esposa Léontine. Aunque reacia al principio, acaba por descubrir que ella misma ha sido engañada.

Es bajo el techo de la condesa LATOUR donde todos nuestros personajes se reúnen en busca de la verdad.

