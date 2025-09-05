Théâtre Monsieur Chasse ! TST Saint-Pol-de-Léon

Théâtre Monsieur Chasse ! TST Saint-Pol-de-Léon dimanche 8 mars 2026.

Théâtre Monsieur Chasse !

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : dimanche 8 mars 2026

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-08

De Feydeau. Avec Jean-Pierre Castaldi, Olivier Lejeune, Lydie Muller, Claire Conty, Xavier Viton, Didier Claveau et Valérie Laffont.

C’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau dans ce vaudeville décapant, qui, avec peu de personnages, créé un maximum de situations burlesques et désopilantes.

Profitant du départ de son ami Duchotel pour une partie de chasse, Moricet courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver…

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

