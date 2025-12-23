Théâtre Monsieur Dubonchic, Théâtre des Jacobins Dinan
Théâtre Monsieur Dubonchic
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Monsieur Dubonchic
Comédie en 3 actes de J.C. Gaillard
Mr et Mme Dubonchic vivent confortablement dans une maison cossue. L’arrivée d’un courrier leur annonçant la visite surprise d’un demi-frère venant d’Australie va les pousser à échanger leur identité avec leurs employés pour enquêter sur les motivations de ce demi-frère. Est-ce pour partager l’héritage familiale ou juste pour faire connaissance? Un contrôle fiscal va venir compliquer considérablement la situation. Le demi-frère saura-t-il débusquer la supercherie? Voudra-t-il profiter de la situation? Toutes ces questions trouveront leurs réponses à l’issue de cette pièce très drôle.
Bénéfices reversés à l’antenne de la Croix Rouge de Dinan
Pré-réservations
Pré-réservez votre place de suite pour avoir les meilleures places permanences les mardis et vendredis 14h-17h, 1 rue Champ Coquède à Dinan
Billetterie sur place le jour même
Moyen de paiement espèce, chèque et CB .
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 86 74
