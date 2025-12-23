Théâtre Monsieur Dubonchic, Théâtre des Jacobins Dinan

Théâtre Monsieur Dubonchic

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Monsieur Dubonchic

Comédie en 3 actes de J.C. Gaillard

Mr et Mme Dubonchic vivent confortablement dans une maison cossue. L’arrivée d’un courrier leur annonçant la visite surprise d’un demi-frère venant d’Australie va les pousser à échanger leur identité avec leurs employés pour enquêter sur les motivations de ce demi-frère. Est-ce pour partager l’héritage familiale ou juste pour faire connaissance? Un contrôle fiscal va venir compliquer considérablement la situation. Le demi-frère saura-t-il débusquer la supercherie? Voudra-t-il profiter de la situation? Toutes ces questions trouveront leurs réponses à l’issue de cette pièce très drôle.

Bénéfices reversés à l’antenne de la Croix Rouge de Dinan

Pré-réservations

Pré-réservez votre place de suite pour avoir les meilleures places permanences les mardis et vendredis 14h-17h, 1 rue Champ Coquède à Dinan

Billetterie sur place le jour même

Moyen de paiement espèce, chèque et CB .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 86 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Monsieur Dubonchic Dinan a été mis à jour le 2025-12-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme