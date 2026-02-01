Théâtre Monsieur Dubonchic Salle Clément Ader Trélivan

Théâtre Monsieur Dubonchic

Salle Clément Ader 5 Rue des Saules Trélivan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Monsieur Dubonchic

Comédie en 3 actes de J.C. Gaillard

Par la troupe Les 3T de Trélivan

Mr et Mme Dubonchic vivent confortablement dans une maison cossue. L’arrivée d’un courrier leur annonçant la visite surprise d’un demi-frère venant d’Australie va les pousser à échanger leur identité avec leurs employés pour enquêter sur les motivations de ce demi-frère. Est-ce pour partager l’héritage familiale ou juste pour faire connaissance? Un contrôle fiscal va venir compliquer considérablement la situation. Le demi-frère saura-t-il débusquer la supercherie? Voudra-t-il profiter de la situation? Toutes ces questions trouveront leurs réponses à l’issue de cette pièce très drôle.

Au profit de la Ligue contre le cancer

Billetterie sur place .

Salle Clément Ader 5 Rue des Saules Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 26 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Monsieur Dubonchic Trélivan a été mis à jour le 2026-02-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme