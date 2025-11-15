Théâtre Monsieur et Madame Ô Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Théâtre Monsieur et Madame Ô
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi, + de 65 ans
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Une pièce gestuelle et presque sans parole à la croisée des arts du mime, du clown, de la danse contemporaine et du théâtre de l’absurde.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
English :
A gestural, almost wordless piece at the crossroads of mime, clowning, contemporary dance and theater of the absurd.
German :
Ein gestisches und fast wortloses Stück an der Schnittstelle von Pantomime, Clown, zeitgenössischem Tanz und absurdem Theater.
Italiano :
Uno spettacolo gestuale, quasi senza parole, all’incrocio tra mimo, clownerie, danza contemporanea e teatro dell’assurdo.
Espanol :
Una obra gestual, casi sin palabras, en la encrucijada del mimo, el clown, la danza contemporánea y el teatro del absurdo.
