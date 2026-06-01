Montagut

Théâtre

Foyer Montagut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les Baladins du Soubestre présentent leur nouvelle pièce Histoires courtes en espaces clos.Qui n’a jamais parlé à quelqu’un sans se souvenir de son nom ? Voire sans même le connaître ? Qui n’a jamais partagé un siège dans un train ou un avion avec un passager peu agréable ? Qui n’est jamais allé dans un restaurant chic et a été stupéfait par l’assiette énorme et la portion ridicule… Voilà quelques exemples des situations amusantes que vous découvrirez dans Histoires courtes en espaces clos . Ces histoires courtes sont inspirées de la vie réelle, ce qui explique pourquoi de nombreux spectateurs s’y reconnaissent. Ils revivent des situations en inversant les rôles, passant de victime à spectateur. On rit de certains moments pénibles vécus autrefois. L’objectif principal de cette pièce est d’offrir au public un bon moment. .

Foyer Montagut 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ferreiramanu@free.fr

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Montagut a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran