Théâtre Montaigne les essais Saumur jeudi 6 novembre 2025.

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:40:00

2025-11-06

MONTAIGNE EST LE MEILLEUR DES AMIS !

Montaigne, après s’être retiré des affaires publiques, passa les vingt dernières années de sa vie à inviter le monde, le monde entier, et même tout l’univers, dans sa bibliothèque, afin de se mesurer aussi justement que possible à cette immensité. L’immense comédien Hervé Briaux en est le fidèle interprète.

Dans cette immense oeuvre-vie que sont les Essais, Hervé Briaux a puisé la matière d’un portrait très personnel, forcément incomplet (Montaigne étant inépuisable) et pourtant nuancé. En lui prêtant sa voix, l’interprète nous restitue sa présence extraordinairement vivante. Tour à tour ironique, éloquent, critique, bienveillant, jamais à court d’une anecdote et toujours prêt à changer d’avis quitte à paraître se contredire (du moins un peu), son Montaigne est le meilleur des amis, et pour la vie.

Daniel Loayza

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 21h40. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

