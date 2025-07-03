Théatre Montansier Les Folies lyriques Théâtre Montansier Versailles

Théatre Montansier Les Folies lyriques

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs Versailles Yvelines

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Série 2: 21€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dans un programme pétillant et audacieux, Génération Opéra vous invite à célébrer les fêtes de fin d’années aux côtés de quatre jeunes artistes reconnus sur la scène française lyrique pour leurs passions, et leurs talents.

.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 20 16 00

English : Montansier Theatre Les Folies lyriques

In a dazzling and audacious programme, Génération Opéra invites you to celebrate the festive season alongside four young artists renowned on the French opera scene for their passion and talent.

German :

In einem spritzigen und gewagten Programm lädt Sie Génération Opéra dazu ein, die Feiertage an der Seite von vier jungen Künstlern zu begehen, die in der französischen Opernszene für ihre Leidenschaft und ihre Talente bekannt sind.

Italiano :

In un programma sfolgorante e audace, Génération Opéra vi invita a celebrare la stagione delle feste insieme a quattro giovani artisti rinomati sulla scena lirica francese per la loro passione e il loro talento.

Espanol : Teatro Montansier Les Folies lyriques

En un programa deslumbrante y audaz, Génération Opéra le invita a celebrar la temporada festiva junto a cuatro jóvenes artistas reconocidos en la escena operística francesa por su pasión y talento.

L’événement Théatre Montansier Les Folies lyriques Versailles a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc