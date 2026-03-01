Théâtre Salle des Ursulines Montcenis

Théâtre

Salle des Ursulines Rue Babillot Montcenis Saône-et-Loire

2026-03-21 20:30:00

La troupe Interlude présente sa nouvelle pièce de théâtre Dévorez-moi d’Olivier Lejeune.

Cette pièce sera jouée à la Salle des Ursulines à Montcenis.

L’histoire tourne autour d’un grand chef de cuisine, d’une femme troublante et d’un rédacteur en chef d’un grand guide. Sur fond de vengeance, chantage et plat gastronomique hors normes.

