Théâtre Salle des Ursulines Montcenis

Théâtre
Salle des Ursulines Rue Babillot Montcenis Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La troupe Interlude présente sa nouvelle pièce de théâtre Dévorez-moi d’Olivier Lejeune.
Cette pièce sera jouée à la Salle des Ursulines à Montcenis.
L’histoire tourne autour d’un grand chef de cuisine, d’une femme troublante et d’un rédacteur en chef d’un grand guide. Sur fond de vengeance, chantage et plat gastronomique hors normes.
Venez nombreux !!! .
Salle des Ursulines Rue Babillot Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 35 01 mairie@montcenis.fr
