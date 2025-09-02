Théâtre Monte-Cristo Place de la Résistance Saint-Brieuc

Théâtre Monte-Cristo Place de la Résistance Saint-Brieuc mercredi 13 mai 2026.

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

2026-05-13

Vengeance électrique

Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux se font chefs d’orchestre d’un récit-concert conçu avec la complicité musicale de Mathias Castagné. Le trio insuffle le rythme haletant de ce feuilleton épique sur les pas d’Edmond Dantès, entre satire sociale et envolées romanesques. Avec lui, on désespère enfermés sur l’île du Frioul, on s’évade avec panache, on se résout à l’exil… Réjouissant.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans. Représentation proposée en audiodescription. .

