Théâtre Montville

Théâtre

Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Théâtre Bébé à bord , une comédie de Nicolas Hirgair.

Dans la lignée de Trois hommes et un couffin, cette comédie désopilante vous plongera ou replongera dans les joies et les béatitudes du pouponnage.

La femme de Hugues est partie pour le week-end avec Sofia, dépressive depuis son accouchement. Hugues savoure d’avance ces 48 heures de paix et de liberté qui se présentent à lui. Mais l’irruption de Max, l’amant potentiel de sa femme puis de Gabriel, le bébé de Sofia, va venir contrarier ses projets et merveilleusement pourrir son week-end. Incompétents et débordés, Hugues et Max vont devoir s’allier pour gérer une mission totalement inédite pour eux pouponner.

Lieu salle de spectacle Jean-Loup Chrétien

Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

English : Théâtre

