Théâtre Monya Rue du Château Bellocq

Théâtre Monya

Rue du Château Château Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Jon et Sam, deux personnages énigmatiques, vous proposent une expérience fictionnelle pour apprendre à

faire collectivement les bons choix et sortir de l’impasse… .

Rue du Château Château Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Monya

L’événement Théâtre Monya Bellocq a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coeur de Béarn