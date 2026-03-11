Théâtre Monya Rue du Château Bellocq
Théâtre Monya
Rue du Château Château Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Jon et Sam, deux personnages énigmatiques, vous proposent une expérience fictionnelle pour apprendre à
faire collectivement les bons choix et sortir de l’impasse… .
Rue du Château Château Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
