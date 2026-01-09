Théâtre Mort à crédit Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron
Théâtre Mort à crédit Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 6 mars 2026.
Théâtre Mort à crédit
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 21:45:00
2026-03-06
MORT À CRÉDIT DE LOUIS-FERDINAND CÉLINE
Tout public, dès 15 ans
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77
English : Theater Death on credit
DEATH ON CREDIT BY LOUIS-FERDINAND CÉLINE
General public, age 15 and up
