Théâtre Mort à crédit Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron

Théâtre Mort à crédit

Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:45:00

Date(s) :

2026-03-06

MORT À CRÉDIT DE LOUIS-FERDINAND CÉLINE

Tout public, dès 15 ans

.

Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Theater Death on credit

DEATH ON CREDIT BY LOUIS-FERDINAND CÉLINE

General public, age 15 and up

L’événement Théâtre Mort à crédit Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes