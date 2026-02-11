Théâtre Mort d’une montagne Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die
Théâtre Mort d'une montagne Cie le Chant des pistes
Théâtre les Aires Die
samedi 21 mars 2026
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
Avec cette pièce d’aventure, habitée par le fracas des éléments et le sentiment d’urgence, entrez dans la beauté et la dureté du milieu montagnard.
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com
With this adventure play, filled with the crash of the elements and a sense of urgency, enter into the beauty and harshness of the mountain environment.
L’événement Théâtre Mort d’une montagne Cie le Chant des pistes Die a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays Diois