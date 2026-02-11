Théâtre Mort d’une montagne Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die

Théâtre Mort d’une montagne Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die samedi 21 mars 2026.

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Avec cette pièce d’aventure, habitée par le fracas des éléments et le sentiment d’urgence, entrez dans la beauté et la dureté du milieu montagnard.
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35  billetterie@theatre-les-aires.com

English :

With this adventure play, filled with the crash of the elements and a sense of urgency, enter into the beauty and harshness of the mountain environment.

