Théâtre

Salle des fêtes Mortroux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Théâtre

Samedi 28 Février et Dimanche 1er Mars

Salle socioculturelle

–> Amicale Laïque .

Salle des fêtes Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 34 69 52

English : Théâtre

German : Théâtre

Italiano :

Espanol : Théâtre

L’événement Théâtre Mortroux a été mis à jour le 2025-10-10 par Creuse Tourisme