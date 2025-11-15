Théâtre « Mots d’escuse » de Patrice Romain Cinéma du Casino Houlgate

Théâtre « Mots d’escuse » de Patrice Romain

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Début : 2025-11-15 20:30:00

2025-11-15

Retards, absences, mauvais résultats, problèmes de comportement… En toute circonstance, les parents d’élèves ne manquent pas d’inspiration lorsqu’il s’agit de trouver des excuses à leur enfant. La troupe joue des mots d’excuse authentiques, hauts en couleur, parfois maladroits ou à l’orthographe discutable, avant tout destinés à vous faire rire. .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 75 75

English : Théâtre « Mots d’escuse » de Patrice Romain

The troupe performs authentic, colorful, sometimes clumsy or misspelled words of apology, intended above all to make you laugh.

German : Théâtre « Mots d’escuse » de Patrice Romain

Die Gruppe spielt authentische, farbenfrohe, manchmal ungeschickte oder orthografisch fragwürdige Entschuldigungswörter, die Sie vor allem zum Lachen bringen sollen.

Italiano :

La troupe si esibisce in scuse autentiche, colorate, a volte maldestre o scritte male, che hanno lo scopo di far ridere.

Espanol :

La compañía presenta disculpas auténticas, coloristas, a veces torpes o mal escritas, concebidas para hacer reír.

