Théâtre [mouette]

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:00:00

fin : 2026-04-29 20:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-04-29

Adapter en langues des signes La Mouette, grand texte sur le regard de l’autre et la difficulté à communiquer. Voilà le projet fou mais lumineux du collectif flamand Olympique Dramatique, épaulé par un casting de comédien.ne.s sourd.e.s et entendant.e.s.

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

A sign language adaptation of The Seagull, a great play about the other’s viewpoint and the difficulty of communicating. This is the crazy but brilliant project of the Flemish collective Olympique Dramatique, supported by a cast of deaf and hearing actors.

