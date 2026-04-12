Théâtre Muchas gracias L’Aracadie Centre Culturel Ploudalmézeau

Ploudalmézeau

Théâtre Muchas gracias

L’Aracadie Centre Culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

François est un homme d’affaires très pris qui néglige un peu Hélène, son épouse. Celle-ci décide donc, pour lui donner une leçon, d’aller se changer les idées chez son amie à Ibiza pour quelques jours.

Malheureusement, le correcteur d’orthographe de son téléphone portable va chambouler tous ses plans et semer la zizanie dans son couple. Dans un tourbillon de quiproquos, de cachotteries et de rebondissements, les situations cocasses s’enchaînent, et la machine à rire se met en route avec un rythme effréné qui ne retombe jamais !

Pièce écrite par Fabienne GALLOUX et Philippe MEURISSE

Mise en scène par Raymond AQUAVIVA

Avec Julien CAFARO, Roland MARCHISIO, Bruno CHAPELLE, Claire CONTY, FABIENNE GALLOUX, Charles MEURISSE .

L’Aracadie Centre Culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38

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English : Théâtre Muchas gracias

L’événement Théâtre Muchas gracias Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-02-26 par OT IROISE BRETAGNE