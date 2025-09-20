Théâtre municipal Journées Européennes du Patrimoine Théâtre municipal Sens
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Programme
– Visite du théâtre municipal
Samedi à 11h et 16h et dimanche à 15h30
Rideaux levés sur l’histoire du théâtre à Sens. Des loges aux coulisses, une plongée dans les métiers du spectacle et les secrets d’un lieu de création. .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
