Théâtre municipal Journées Européennes du Patrimoine Théâtre municipal Sens

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Programme

– Visite du théâtre municipal

Samedi à 11h et 16h et dimanche à 15h30

Rideaux levés sur l’histoire du théâtre à Sens. Des loges aux coulisses, une plongée dans les métiers du spectacle et les secrets d’un lieu de création. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

