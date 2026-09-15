Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine Théâtre municipal Sens
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Programme :
– Visite du théâtre municipal
Samedi à 11h et à 16h
Rideaux levés sur l’histoire du théâtre à Sens. Des loges aux coulisses, une plongée dans les métiers du spectacle et les secrets d’un lieu de création. .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Sens et Sénonais
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