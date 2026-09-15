Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine Théâtre municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Programme :

– Visite du théâtre municipal

Samedi à 11h et à 16h

Rideaux levés sur l’histoire du théâtre à Sens. Des loges aux coulisses, une plongée dans les métiers du spectacle et les secrets d’un lieu de création. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Théâtre municipal – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Sens et Sénonais