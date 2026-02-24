Théâtre Museum Valigny
Théâtre Museum
Espace socioculturel Valigny Allier
Tarif : – –
Début : 2026-04-10 20:30:00
Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la bibliothèque de Valigny vous invitent à découvrir MUSEUM , le cabinet de curiosités zoopoétiques du Petit Théâtre Dakôté.
Espace socioculturel Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60
As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale and the Valigny Library invite you to discover MUSEUM , the Petit Théâtre Dakôté’s cabinet of zoopoetic curiosities.
L’événement Théâtre Museum Valigny a été mis à jour le 2026-02-24 par Montluçon Tourisme