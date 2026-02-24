Théâtre Museum Valigny

Théâtre Museum

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la bibliothèque de Valigny vous invitent à découvrir MUSEUM , le cabinet de curiosités zoopoétiques du Petit Théâtre Dakôté.

Espace socioculturel Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale and the Valigny Library invite you to discover MUSEUM , the Petit Théâtre Dakôté’s cabinet of zoopoetic curiosities.

