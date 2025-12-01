Théâtre MUSIC-HALL COLETTE Amiens

Théâtre MUSIC-HALL COLETTE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19

LIBREMENT INSPIRÉ DE LA VIE DE COLETTE

ÉCRITURE CLÉO SÉNIA, ALEXANDRE ZAMBEAUX ET LÉNA BRÉBAN

Après Peau d’homme avec Laure Calamy qui a inauguré la saison, la metteuse en scène Léna Bréban revient à la Comédie de Picardie avec un spectacle librement inspiré de la vie de Colette, romancière, critique, femme de lettres et comédienne, esprit et corps libres, à l’écoute de ses propres désirs, refusant toute étiquette. Loin d’un biopic classique, la pièce entrelace les temporalités avec finesse et espièglerie, braquant le projecteur sur la scandaleuse de la Belle Époque, mais aussi sur la jeune comédienne et femme d’aujourd’hui, Cléo Sénia, seule en scène.

Durée 1h15

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

