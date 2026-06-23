Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux
Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux samedi 8 août 2026.
Charroux
Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi
Cour des Dames Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Théâtre musical pour toute la famille dès 6 ans Bruno Dubois (violon) et Nathalie Priot (alto, chant) incarnent des personnages hauts en couleur dans un spectacle vivant et poétique autour de Vivaldi.
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Cour des Dames Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A musical theater performance for the whole family (ages 6 and up): Bruno Dubois (violin) and Nathalie Priot (viola, vocals) bring colorful characters to life in a lively and poetic show inspired by Vivaldi.
L’événement Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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