Charroux

Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi

Cour des Dames Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Théâtre musical pour toute la famille dès 6 ans Bruno Dubois (violon) et Nathalie Priot (alto, chant) incarnent des personnages hauts en couleur dans un spectacle vivant et poétique autour de Vivaldi.

.

Cour des Dames Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical theater performance for the whole family (ages 6 and up): Bruno Dubois (violin) and Nathalie Priot (viola, vocals) bring colorful characters to life in a lively and poetic show inspired by Vivaldi.

L’événement Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule