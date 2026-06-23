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Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux

Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux samedi 8 août 2026.

Adresse
Cour des Dames
Ville
03140 Charroux
Département
Allier
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Charroux

Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi

Cour des Dames Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Théâtre musical pour toute la famille dès 6 ans Bruno Dubois (violon) et Nathalie Priot (alto, chant) incarnent des personnages hauts en couleur dans un spectacle vivant et poétique autour de Vivaldi.
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Cour des Dames Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A musical theater performance for the whole family (ages 6 and up): Bruno Dubois (violin) and Nathalie Priot (viola, vocals) bring colorful characters to life in a lively and poetic show inspired by Vivaldi.

L’événement Théâtre musical · Le Manteau de Vivaldi Charroux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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