Théâtre musical Bingo ! Un loto musical Salle des fêtes Imphy

Un loto populaire et décalé convoquant tous les genres musicaux, de la Renaissance à la variété.

Héritiers du célèbre Ensemble Clément Janequin, spécialisés dans la musique de la Renaissance, les membres du trio Musica Humana sont aussi convaincants dans les programmes sérieux (La Messe à trois voix de Byrd) que dans des spectacles burlesques.

Cet ensemble (Trio Musica Humana) explore depuis plus de 10 ans la musique à trois voix de la Renaissance. Il s’associe pour la circonstance à la délirante Corinne Benizio (du duo Shirley & Dino), à la mise en scène.

Bingo ! Un loto musical vous promet un voyage désopilant à travers les siècles et les esthétiques, de l’opérette à Starmania en passant par Claude François, Boby Lapointe ou Purcell, sans oublier les fondamentaux de la musique de la Renaissance. Une excellente occasion de se laisser gagner par leur fantaisie débridée, de découvrir ou redécouvrir leur univers musical… et peut-être surtout d’être le grand gagnant de leur bingo !

C’est un spectacle, certes, mais aussi et surtout un jeu populaire qui pourra peut-être faire de vous le grand gagnant de la soirée. Alors, oubliez les lotos ennuyeux de votre enfance et venez en famille participer à leur version décapante et exubérante. À vos grilles !

Organisé par la Mairie d’Imphy dans le cadre de son partenariat avec La Maison. .

