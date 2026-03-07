Théâtre musical. Célébration de nos différentes La scène Parisienne PARIS

Dans ce seul-en-scène autobiographique mêlant théâtre et musique, Fred Faure invite le public dans un univers intime et fantaisiste inspiré de son propre parcours.

Podologue le jour, artiste dans l’âme, il raconte avec humour et sensibilité les rencontres et les expériences qui ont jalonné sa vie. Entre confidences, souvenirs et fantaisie, le spectacle explore les thèmes de l’amour, de l’acceptation de soi et de la tolérance.

Sous le regard imaginaire et complice de son idole Dalida, plusieurs chansons emblématiques viennent ponctuer le récit et accompagner les différentes étapes de cette aventure humaine.

Un théâtre musical sensible et lumineux où l’émotion côtoie le rire, dans un univers où les identités s’effacent parfois derrière une robe à paillettes.

Théâtre musical. Un hymne à l’amour qui invite à la tolérance et à l’acceptation des différences sous le regard et la complicité de Dalida

Le lundi 13 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 17h30

payant Public adultes. A partir de 14 ans.

La scène Parisienne 34, rue Richer 75009 PARIS

+33684081907 dantoine92@gmail.com La Scène Parisienne La Scène Parisienne



