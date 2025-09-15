Théâtre musical Clicketi Clack Chartres

Théâtre musical Clicketi Clack

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26 11:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Sur une île irlandaise isolée, les habitants mènent une vie monotone, tandis que Sullivan rêve de partir. L’arrivée d’un message de Tata Maav, riche parente exilée, bouleverse la communauté elle leur lèguera sa fortune à condition de ranimer les traditions musicales et de lui organiser un hommage.

Entre violons et guitares ressortis de l’oubli, les habitants tentent de retrouver leur culture perdue, tout en questionnant leur identité collective. Mais Sullivan, refusant cet héritage, choisit de saboter le projet. Clicketi Clack devient ainsi une réflexion sur la musique traditionnelle, vecteur de mémoire, de fête et de transmission intergénérationnelle. Par la Compagnie Jabberwock. Tout public à partir de 8 ans. 6 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

On an isolated Irish island, the inhabitants lead a monotonous life, while Sullivan dreams of leaving. The arrival of a message from Tata Maav, a wealthy exiled relative, upsets the community: she will bequeath her fortune to them on condition that they revive their musical traditions and organize a

German :

Auf einer abgelegenen irischen Insel führen die Bewohner ein eintöniges Leben, während Sullivan davon träumt, wegzugehen. Als eine Nachricht von Tata Maav, einer reichen Verwandten im Exil, eintrifft, gerät die Gemeinschaft in Aufruhr: Sie wird ihnen ihr Vermögen vermachen, wenn sie die Musiktraditi

Italiano :

Su un’isolata isola irlandese, gli abitanti conducono una vita monotona, mentre Sullivan sogna di partire. L’arrivo di un messaggio da parte di Tata Maav, una ricca parente esiliata, mette a soqquadro la comunità: lascerà loro in eredità la sua fortuna a condizione di far rivivere le tradizioni musi

Espanol :

En una aislada isla irlandesa, sus habitantes llevan una vida monótona, mientras Sullivan sueña con marcharse. La llegada de un mensaje de Tata Maav, una rica pariente exiliada, pone patas arriba a la comunidad: les legará su fortuna a condición de que recuperen las tradiciones musicales y le organi

L’événement Théâtre musical Clicketi Clack Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES