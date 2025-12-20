Théâtre musical Gilbert, Salle du Cloitre Mamers

Théâtre musical Gilbert

Salle du Cloitre Palce de la République Mamers Sarthe

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

2026-02-13

L’association Parce Que invite la compagnie MadameLune pour une représentation de son spectacle musical et théâtral Gilbert .

Gilbert est une petite forme théâtrale et musicale dédiée au hors les murs. Simone tombe amoureuse de Gilbert. L’inverse sera-t-il réciproque ? Une table, trois chaises, trois comédiens (excellents !) qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif.

Sonia Bester, réussit le pari d’une comédie musicale à l’humour décapant et au rythme effréné. Elle parvient à nous toucher et à nous faire réfléchir aux rouages de l’amour et de l’imagination, à la force des histoires que l’on vit ou que l’on rêve.

Tarif unique 12€

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .

