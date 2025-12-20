Théâtre musical Gilbert, Salle du Cloitre Mamers
Théâtre musical Gilbert, Salle du Cloitre Mamers vendredi 13 février 2026.
Théâtre musical Gilbert
Salle du Cloitre Palce de la République Mamers Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13
L’association Parce Que invite la compagnie MadameLune pour une représentation de son spectacle musical et théâtral Gilbert .
Gilbert est une petite forme théâtrale et musicale dédiée au hors les murs. Simone tombe amoureuse de Gilbert. L’inverse sera-t-il réciproque ? Une table, trois chaises, trois comédiens (excellents !) qui jouent et chantent suffisent pour donner vie à ce récit loufoque et jouissif.
Sonia Bester, réussit le pari d’une comédie musicale à l’humour décapant et au rythme effréné. Elle parvient à nous toucher et à nous faire réfléchir aux rouages de l’amour et de l’imagination, à la force des histoires que l’on vit ou que l’on rêve.
Tarif unique 12€
Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .
Salle du Cloitre Palce de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre musical Gilbert Mamers a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Maine Saosnois