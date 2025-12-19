Théâtre musical Humains Narcisse Créadiffusion Théâtre de l’Archipel Granville

Théâtre musical Humains Narcisse Créadiffusion

A partir de 12 ans.

Pourquoi sommes-nous la seule espèce animale qui écrit, qui compose de la musique, qui marche sur la lune ? Qu’est-ce qui nous a conduits à avoir eu besoin de téléphones intelligents, si nous-mêmes sommes déjà l’espèce la plus intelligente ? Mais sommes-nous vraiment l’espèce la plus intelligente ?

L’histoire de l’humanité est une histoire fascinante que Narcisse va partager avec vous, en musique, en poésie et avec 21 artistes en hologrammes. A une époque où nous avons bien des raisons de douter de l’humanité et de son avenir, Narcisse fait le point sur tout ce dont nous sommes capables. Et ça fait du bien !

Un magnifique spectacle avec une mise en scène spectaculaire. Classique en Provence.

HUMAINS a été un succès au Festival d’Avignon 2023. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

