Théâtre musical HYL & Ponteix Charleville-Mézières

Rendez-vous pour une soirée musicale francophone portéepar deux artistes, “révélations musicales” du dernier Festival International de la Chanson de Granby.HYL se définit entre la chanson, le rap nouvelle vague, pop et l’électro colorée. Avec des mots pour dessiner des mélodies comme des fulgurances, HYL se place dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye ou Grand Corps Malade.Ponteix originaire des prairies canadiennes dévoile des grooves envoûtants, mêlant habilement la psyché-pop-électronique à la mélancolie du RnB et de l’indie rock. Sur scène, le trio fransaskois délivre une expérience électrisante, quasi hypnotique.Bar par Plume et Bulle à l’entracte et à l’issue du concert.Découvrir les tarifs.

Join us for an evening of French-language music by two artists who were ?musical revelations? at the last Festival International de la Chanson de Granby.HYL is defined by its mix of chanson, new-wave rap, pop and colorful electro. With words to draw melodies like fulgurances, HYL places itself in the tradition of Orelsan, Gaël Faye or Grand Corps Malade.Ponteix from the Canadian prairies unveils bewitching grooves, skilfully blending psychedelic-pop-electronica with the melancholy of RnB and indie rock. On stage, the Fransaskois trio delivers an electrifying, almost hypnotic experience.Bar by Plume et Bulle at intermission and after the concert.Discover prices.

HYL ist eine Mischung aus Chanson, New Wave Rap, Pop und farbenfrohem Electro, die sich zwischen Chanson, New Wave Rap, Pop und buntem Electro bewegt. Mit Worten, die Melodien wie Geistesblitze zeichnen, steht HYL in der Tradition von Orelsan, Gaël Faye oder Grand Corps Malade.Ponteix aus der kanadischen Prärie entfaltet betörende Grooves, die geschickt Psychedelic-Pop-Electronic mit der Melancholie von RnB und Indierock vermischen. Auf der Bühne bietet das Trio aus Fransaskia eine elektrisierende, fast hypnotische Erfahrung.Bar von Plume et Bulle in der Pause und nach dem Konzert.Entdecken Sie die Preise.

Unitevi a noi per una serata di musica in lingua francese di due artisti che sono stati rivelazioni musicali all’ultimo Festival International de la Chanson de Granby.HYL si definisce per il suo mix di chanson, new wave rap, pop ed electro colorata. HYL usa le parole per creare melodie e lampi di ispirazione, seguendo le orme di Orelsan, Gaël Faye e Grand Corps Malade.I Ponteix, originari delle praterie canadesi, creano groove ammalianti che fondono abilmente la psichedelia-pop-elettronica con la malinconia dell’RnB e dell’indie rock. Sul palco, il trio della Fransaskois offre un’esperienza elettrizzante, quasi ipnotica.Bar di Plume et Bulle all’intervallo e dopo il concerto.Informatevi sui prezzi.

Acompáñenos en una velada de música francófona a cargo de dos artistas que fueron revelaciones musicales en el último Festival Internacional de la Chanson de Granby.HYL se define por su mezcla de chanson, rap new wave, pop y electro colorista. HYL utiliza la palabra para crear melodías y destellos de inspiración, siguiendo los pasos de Orelsan, Gaël Faye y Grand Corps Malade.Ponteix, originario de las praderas canadienses, crea grooves hechizantes que mezclan hábilmente la electrónica psicodélica-pop con la melancolía del RnB y el rock indie. En el escenario, el trío de Fransaskois ofrece una experiencia electrizante, casi hipnótica.Bar de Plume et Bulle en el intermedio y después del concierto.Infórmese de los precios.

